Incendio in via Trobocchetto III | vigili del fuoco domano le fiamme
Momenti di paura per un incendio, divampato questa mattina sulla via Trabocchetto III di Reggio Calabria, che ha coinvolto tre abitazioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, 3A di Villa San Giovanni e la 1A del comando provinciale di Reggio Calabria, guidata dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
