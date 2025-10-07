Incendio in un capannone di rifiuti speciali a Valcorrente | sul posto i vigili del fuoco

Cataniatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato intorno alle 14 in un capannone nella zona industriale di Valcorrente, nei pressi della strada statale strada provinciale 121, in direzione Paternò.Le fiamme hanno interessato una struttura dedicata al trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Al momento non sono note. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

