Incendio distrugge un' auto in tangenziale a Milano | maxi coda di 12 chilometri
Un veicolo distrutto da un incendio e una coda lunghissima. È successo nella mattinata di martedì lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, in direzione Nord. Luca coda sulla OvestA comunicarlo, attorno alle 8.30, è Milano Serravalle, l'ente che gestisce la superstrada che circonda la città. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - distrugge
Incendio distrugge un box ad Agnadello. Grave un 25enne che ha cercato di tirare fuori delle bombole di gas
Arizona, un incendio distrugge lo storico Grand Canyon Lodge: le immagini dei roghi
Arizona, un incendio distrugge lo storico Grand Canyon Lodge
A Nemoli un incendio distrugge uno stabilimento di panificazione - News - X Vai su X
Incendio distrugge due auto a gas. Coppia intrappolata salvata dai Vigili del Fuoco Vai su Facebook
Notte di fuoco nel Salento, un incendio distrugge quattro auto: danneggiata anche un'altra utilitaria - Notte di fuoco e di paura a Campi Salentina, in provincia di Lecce, a causa di un vasto incendio che ha coinvolto cinque auto. Come scrive quotidianodipuglia.it