Incendio distrugge furgone frigo del caseificio Delizie della natura

Notte di fiamme a Reggio Calabria. Questa notte, intorno alle ore 2:00, un furgone frigo del caseificio “Delizie della Natura “, dei fratelli Praticò, è stato distrutto da un incendio. Il rogo, secondo quanto riporta Libera, ha interessato anche un’altra autovettura e la facciata del palazzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

