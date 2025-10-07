Imola, 7 ottobre 2025 – Fuoco, fiamme, fumo. Vetrina sfondata, ferro e plastica sciolti, bancone bruciato. E la maggior parte dei vestiti, che da 35 anni sono il Dna di Babetta Boutique in via Emilia, da buttare via. “Una situazione drammatica”, dice Maria Aldina Galletti Salani, al fianco di Irene Ronchini. La loro attività è nata il 6 ottobre del 1990. Trentacinque anni dopo, nel giorno del compleanno, sono invece costrette a fare la conta dei danni per un cortocircuito, al registratore di cassa, scatenatosi domenica mattina. La sera prima le due titolari avevano chiuso il negozio, al civico 26, facendo gli ultimi preparativi in vista della festa che si sarebbe dovuta celebrare, per l’importante anniversario, questo venerdì con 20 modelle pronte a sfilare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio da Babetta: avvolto dalle fiamme, distrutti vestiti e arredi. “Una cosa drammatica”