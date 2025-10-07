Incendio all' ospedale San Giovanni Bosco | fiamme al secondo piano|VIDEO

Un incendio è divampato all'ospedale San Giovanni Bosco. A darne notizia è il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso un video sui suoi social.Le fiamme stanno avvolgendo l'Extra utic posto al secondo piano dell'edificio ospedaliero della Doganella. Sul posto i vigili del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

