Incendio al petrolchimico | Verificare cause e revisionare gli impianti di sicurezza

L’incendio all’isola 16 del petrolchimico, avvenuto sabato mattina, riporta al centro l’allarme sicurezza nello stabilimento: è quanto denuncia, in una nota la Filctem-Cgil ravennate e regionale secondo cui si tratta del quarto episodio in poco più di un anno: dopo la fuga di propano a marzo, l’incendio al reparto Sol nel 2024 e l’incidente che ha coinvolto un elettricista di una ditta in appalto nell’agosto scorso. A giudizio del sindacato, gli incidenti si sarebbero registrati in "un contesto di disinvestimento che porta carenze di personale, esternalizzazioni e appalti ", con l’assunzione recente anche di personale interinale in Rsi, "che non può avere le competenze e la formazione necessaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio al petrolchimico: "Verificare cause e revisionare gli impianti di sicurezza"

