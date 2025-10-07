Incendi in fumo in Italia 890 chilometri quadrati

Questa stagione incendiaria si colloca al pari del 2023 come la peggiore degli ultimi quattro anni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Incendi, in fumo in Italia 890 chilometri quadrati

Incendi, nel 2025 aumentata in Italia la superficie in fumo - Dal 1° gennaio al 15 settembre, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile prodotto da European Forest Fire Information System, su scala nazion ... Come scrive msn.com

Incendi 2025: già bruciati 890 kmq di verde, Sicilia e Calabria le regioni più colpite - Il bilancio, ancora provvisorio, mette il 2025 sullo stesso livello del 2023 per gravità e impatto, sia in termini di estensione che di danni agli ecosistemi ... Scrive telenord.it