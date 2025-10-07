Inaugurato un nuovo palazzetto dello sport a Novoli FOTO
“Un palazzetto dello sport polifunzionale da quattrocento posti per pallacanestro, pallavolo e calcetto. La nuova struttura, realizzata secondo i principi della bioedilizia e dalla massima efficienza energetica, è stata inaugurata” ieri mattina, lunedì 6 ottobre, “in via Geminiani, a Novoli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze, inaugurato a Novoli il nuovo palazzetto dello sport - Un nuovo impianto sportivo aperto alle società sportive cittadine, alle ragazze ed i ragazzi, agli abitanti del Quartiere 5 di Firenze e a tutti i fiorentini è stato inaugurato oggi in via Geminiani a ... Scrive 055firenze.it
Inaugurato a Longobucco il nuovo Palazzetto dello Sport - Alla presenza della Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro e del sindaco Giovanni Pirillo, a Longobucco è stato inaugurato il nuovo Palazzo dello sport, atteso da oltre un decennio. Scrive cn24tv.it