inaugurato il nuovo centro porsche di roma nord

Roma, 7 ott. (askanews) - Si è svolta venerdì sera, in via Salaria 1358, l'inaugurazione del nuovo Centro Porsche Roma Nord, realizzato secondo il concept internazionale Destination Porsche, il format architettonico che ridefinisce l'esperienza della concessionaria trasformandola in un luogo di incontro e scoperta. All'evento hanno preso parte oltre 500 ospiti, tra clienti, appassionati e rappresentanti delle istituzioni, confermando il grande interesse per il nuovo spazio che unisce design, innovazione e passione. La cerimonia, condotta dalla voce inconfondibile di Luca Ward, ha visto la presenza di Iryna Kauk, Vice President Region Europe Porsche AG, e di Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia che hanno sottolineato l'importanza strategica di questo nuovo traguardo per la rete Porsche in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

