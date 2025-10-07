Inaugurato a Firenze il nuovo giardino verticale di Toscana Energia

Corrieretoscano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Un nuovo segno di sostenibilità prende forma nel cuore di Firenze. È stato inaugurato questa mattina, presso la sede di Toscana Energia, il progetto “Connessione Verde”, un imponente giardino verticale che da oggi cambia il volto di piazza Mattei. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, che ha sottolineato come l’opera rappresenti un esempio virtuoso di rigenerazione urbana. “È la dimostrazione – ha dichiarato – che innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente possono convivere in modo armonioso”. Il presidente ha poi ringraziato Toscana Energia per l’investimento, definendolo un contributo concreto alla qualità della vita cittadina e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurato - firenze

Inaugurato il raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini. “Così collegamenti più rapidi con Firenze e Viareggio”

Inaugurato il raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini. “Così collegamenti più rapidi con Firenze e Viareggio”

Inaugurato il treno dedicato alle terre di Giacomo Puccini: per tre mesi in servizio tra Firenze e Viareggio

inaugurato firenze nuovo giardinoSostenibilità: inaugurato a Firenze un nuovo giardino verticale - Un giardino verticale realizzato da Toscana Energia lungo la parete perimetrale della propria sede fiorentina lungo via E. Si legge su msn.com

inaugurato firenze nuovo giardinoSostenibilità, inaugurato un nuovo giardino verticale a Firenze - Inaugurato questa mattina, lunedì 6 ottobre, presso la sede di Toscana Energia, “Connessione verde”, il giardino verticale che d'ora in poi ingentilirà l'aspetto di piazza Mattei a Firenze. Segnala 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Firenze Nuovo Giardino