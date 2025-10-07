Inaugurato a Firenze il nuovo giardino verticale di Toscana Energia
FIRENZE – Un nuovo segno di sostenibilità prende forma nel cuore di Firenze. È stato inaugurato questa mattina, presso la sede di Toscana Energia, il progetto “Connessione Verde”, un imponente giardino verticale che da oggi cambia il volto di piazza Mattei. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, che ha sottolineato come l’opera rappresenti un esempio virtuoso di rigenerazione urbana. “È la dimostrazione – ha dichiarato – che innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente possono convivere in modo armonioso”. Il presidente ha poi ringraziato Toscana Energia per l’investimento, definendolo un contributo concreto alla qualità della vita cittadina e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
