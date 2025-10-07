Inaugurata l’Ottobrata Zafferanese 2025

Un bagno di folla ha fatto da cornice all’inaugurazione  della 45esima edizione dell’ Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia.  E’ stato il Sindaco  Salvatore Russo insieme al presidente del comitato organizzatore Giuseppe Scalia  a tagliare il nastro, accanto al parlamentare nazionale  Anthony Barbagallo, al Deputato Regionale  Nicola D’Agostino  e al Vicesindaco e Assessore Turismo e Spettacolo  Salvatore Coco. Il ringraziamento è stato corale per tutti, per la collaborazione, presenza, dedizione e passione, un evento, una vetrina, u na vera “experience”  di sapori, alla scoperta delle eccellenze,  dai prodotti enogastronomiche, alle opere artigianali,   che ha fatto registrare numeri da record, oltre 300 gli espositori provenienti da tutta Italia, una sinergia di forze che muove il turismo e l’economia, valorizzando le eccellenze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

