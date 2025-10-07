Inaugurata la nuova scuola dell’infanzia Aldo Moro | FOTO
Una giornata di festa, di sorrisi e di condivisione quella vissuta venerdì 3 ottobre 2025 presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso della scuola dell’infanzia in concomitanza con la tradizionale Festa dell’Accoglienza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
