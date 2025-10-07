Inaugurata a Roma la Space Smart Factory Thales Alenia Space

Milano, 7 ott. (askanews) - È stata inaugurata a Roma la Space Smart Factory diThales Alenia Space (la join venture tra Thales e Leonardo) con una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le costellazioni satellitari saranno al centro della produzione del sito, un polo produttivo - salutato dall'Agenzia spaziale italiana come il completamento della rete di facility sul territorio nazionale - sarà operativo entro la fine dell'anno con le attività sul satellite Sicral 3 per la Difesa italiana e sorge all'interno del Tecnopolo Tiburtino di Roma. Space Smart Factory implementa sistemi flessibili di automazione e digitalizzazione dei processi per una elevata capacità produttiva degli assetti spaziali di nuova generazione, con particolare focus al segmento dei micro e piccoli satelliti, delle costellazioni satellitari e l'intero portafoglio delle piattaforme modulari di Thales Alenia Space per programmi commerciali e istituzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

