Inarrestabile Notino | crescita al 18% per 1,6 miliardi

Parliamo di uno dei leader europei nel commercio elettronico nel settore beauty. Notino ha chiuso l'anno fiscale 2024 (terminato ad aprile 2025) con un fatturato prossimo a 1,6 miliardi di euro. Questo significa una crescita del 18% rispetto all'esercizio precedente. Il risultato conferma il consolidamento del gruppo sul mercato europeo, oltre alla sua capacità di mantenere un ritmo di sviluppo superiore alla media del settore. Notino registra +18% (e 1,6 miliardi di fatturato). Zbyn?k Kocián, CEO di Notino, ha commentato la notizia. "I primi nove mesi dell'anno fiscale hanno mostrato performance molto positive; tuttavia, la fase successiva è stata più complessa.

