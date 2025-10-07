Inail 674 morti sul lavoro nei primi 8 mesi del 2025
Gli infortuni mortali (esclusi gli studenti) denunciati all’Inail sono stati 674 nei primi otto mesi di quest’anno con un calo di quelli «in occasione di lavoro» e un aumento di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: inail - morti
Inail: salgono denunce morti sul lavoro
Inail: nei primi sei mesi del 2025 sono state 495 le denunce di morti sul lavoro
Veternigo (VE), morti due operai caduti in fossa biologica presso abitazione privata, Inail: "495 denunce di decessi sul lavoro nel 2025"
Morti sul lavoro, è emergenza in Sicilia: 57 in 8 mesi, tre in più del 2024. A Palermo il triste primato con 15 Nel dettaglio per provincia di Inail Catania è seconda con 12. E mentre in Italia i decessi calano nell'isola aumentano https://lasicilia.it/news/cronaca/300 - X Vai su X
Telesveva. . In Puglia sono 38 i morti sul lavoro tra gennaio e luglio 2025, numeri peggiori rispetto al 2024: i dati Inail #puglia #morti #lavoro #inail #sicurezza #attualità Vai su Facebook
Inail, in 8 mesi 674 denunce di morti sul lavoro - Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi gli studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli ... Lo riporta msn.com
Inail: in 8 mesi 674 denunce di morti - Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi gli studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli ... Secondo rainews.it