Quest’estate era andata alla grande, credevo addirittura fosse quella che presagiva l’anno della mia “svolta”. Appena e dico proprio appena, sono sbarcata sull’isola greca con le mie amiche ho conosciuto un ragazzo. Bellissimo, due anni più di me (io 29, lui 31), una chimica fantastica, stessa città di provenienza. insomma perfetto. Ci siamo sentiti attratti come calamite e di fatto, da quando al porto ha salvato la mia valigia dalle acque a quando siamo ripartiti, un mese dopo, siamo stati sempre insieme. Sempre. Tutto il gruppo ci considerava una coppia e perfino la gente del posto, le rispettive padrone di casa, il proprietario del bar dove facevamo colazione tutte le mattine, il tizio che affittava le barche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "In vacanza tutto perfetto, tornati a casa è sparito"