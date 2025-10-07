In vacanza tutto perfetto tornati a casa è sparito
Quest’estate era andata alla grande, credevo addirittura fosse quella che presagiva l’anno della mia “svolta”. Appena e dico proprio appena, sono sbarcata sull’isola greca con le mie amiche ho conosciuto un ragazzo. Bellissimo, due anni più di me (io 29, lui 31), una chimica fantastica, stessa città di provenienza. insomma perfetto. Ci siamo sentiti attratti come calamite e di fatto, da quando al porto ha salvato la mia valigia dalle acque a quando siamo ripartiti, un mese dopo, siamo stati sempre insieme. Sempre. Tutto il gruppo ci considerava una coppia e perfino la gente del posto, le rispettive padrone di casa, il proprietario del bar dove facevamo colazione tutte le mattine, il tizio che affittava le barche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: vacanza - tutto
Stiri e igienizzi tutto anche in vacanza: stiratore verticale Rowenta compatto e scontato del 35%
Quietcation: la vacanza silenziosa per chi è stanco di tutto, non solo del lavoro
Fisco in vacanza fino al 20 agosto: contribuenti al riparo da controlli e sanzioni, l’Agenzia delle Entrate sospende verifiche e comunicazioni per tutto il mese
Mettere tutto l'occorrente per un mese di vacanza in un piccolo bagaglio a mano? Si può! Ecco come. Guarda il VIDEO Vai su Facebook
Vacanze a settembre: i luoghi in Italia dove l’estate non è ancora finita - A settembre le vacanze costano di meno e il bello è che in Italia ci sono ancora luoghi in cui è ancora piena estate ... Scrive consumatore.com