in un ascensore della sede rai la scritta contro bruno vespa

In uno degli ascensori della sede Rai in via Teulada è apparsa la scritta « Vespa infame ». Un appellativo pesante, quello rivolto al giornalista Bruno Vespa, storico conduttore di Porta a Porta, che all’ Ansa ha commentato: «Sono sinceramente colpito dalla trasversalità dei messaggi solidali. Ringrazio le istituzioni, i colleghi, le persone comuni che mi sono vicini. In 56 anni di televisione non è certo la prima volta che ricevo minacce. Mi dispiace che questa volta vengano da quella che considero la mia casa. Ma ci vuole altro per intimidirmi». L’episodio è stato anche denunciato alle forze dell’ordine che stanno cercando di risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

