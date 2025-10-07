In Spagna la produzione di vino va giù di oltre il 10% E salgono i prezzi delle uve

Le stime della Fev parlano di una vendemmia da 32 milioni di ettolitri a causa della siccità e della peronospora. Buone notizie per i consumi che restano stabili. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

