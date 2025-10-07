In Spagna la produzione di vino va giù di oltre il 10% E salgono i prezzi delle uve
Le stime della Fev parlano di una vendemmia da 32 milioni di ettolitri a causa della siccità e della peronospora. Buone notizie per i consumi che restano stabili. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Italia supera Francia e Spagna nella produzione di vino
suicidio nazionale, tanto che la Spagna (altro Paese pienamente inserito nella cornice dell'Eurozona) ha mantenuto una produzione ragguardevole.
Report. . Olio, tra buchi finanziari e truffe: operazioni opache tra Spagna e Tunisia Oltre 300 frantoi tunisini sono sull’orlo del fallimento con la produzione, che doveva essere di 350 mila tonnellate, che è invece stata di 239 mila tonnellate nel 2024/25 secon Vai su Facebook
Schenk sposterà la produzione dei vini dealcolati dalla Spagna all'Italia - L'altoatesina Schenk Family Italia è pronta a spostare la produzione di vini dealcolati dalla Spagna all'Italia, ora che, con la firma da parte del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ... Scrive ansa.it
