In Puglia Pil in crescita dell' 11% in nove anni Emiliano sui dati Istat | Bravi a progettare strumenti e spendere risorse

Baritoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2014 al 2023 il Pil della Puglia è aumentato di 8,2 miliardi: è cresciuto cioè del 10,91%. Lo rimarca la Regione in una nota, citando l'Istat che l’Istat che ha diffuso nella sua banca dati le serie ricostruite con i nuovi parametri e la valutazione a valori concatenati con anno di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

puglia pil crescita 11In Puglia Pil in crescita dell'11% in nove anni, Emiliano sui dati Istat: "Bravi a progettare strumenti e spendere risorse" - In una nota il presidente della Regione commenta i numeri diffusi dall'Istat: "Nello stesso periodo 8,4 miliardi di investimenti con le nostre misure" ... baritoday.it scrive

puglia pil crescita 11Pil Puglia, in dieci anni crescita record: +10,9%, superato il dato medio dell'Italia (+10,1%) - Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica il Pil della regione passa dai 75,174 miliardi del 2014 agli 83,379 del 2023, ultimo dato disponibile in attesa del report relativo al 2024 ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

