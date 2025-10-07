In Puglia Pil in crescita dell' 11% in nove anni Emiliano sui dati Istat | Bravi a progettare strumenti e spendere risorse
Dal 2014 al 2023 il Pil della Puglia è aumentato di 8,2 miliardi: è cresciuto cioè del 10,91%. Lo rimarca la Regione in una nota, citando l'Istat che l’Istat che ha diffuso nella sua banca dati le serie ricostruite con i nuovi parametri e la valutazione a valori concatenati con anno di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: puglia - crescita
Crescita fatturato nei primi cinque mesi 2025: Puglia ultima Aforisma
Imprese in Puglia, attesa crescita del 6% entro il 2026: Bari e provincia trainano l'economia regionale
Beni durevoli, salgono i consumi in Puglia: Foggia è prima per crescita della spesa in auto ed elettrodomestici
Questa mattina a Manduria abbiamo presentato due nuovi avvisi della strategia Check-in Culture 2030, il piano che la Regione Puglia ha costruito per accompagnare i territori nella crescita culturale e turistica. Due strumenti concreti messi a disposizione delle Vai su Facebook
In Puglia Pil in crescita dell'11% in nove anni, Emiliano sui dati Istat: "Bravi a progettare strumenti e spendere risorse" - In una nota il presidente della Regione commenta i numeri diffusi dall'Istat: "Nello stesso periodo 8,4 miliardi di investimenti con le nostre misure" ... baritoday.it scrive
Pil Puglia, in dieci anni crescita record: +10,9%, superato il dato medio dell'Italia (+10,1%) - Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica il Pil della regione passa dai 75,174 miliardi del 2014 agli 83,379 del 2023, ultimo dato disponibile in attesa del report relativo al 2024 ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it