In provincia di Como uno dei più grandi impianti di agricoltura verticale al mondo

Quicomo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto hi-tech nel verde della Brianza. Planet Farms, azienda milanese leader nel settore dell’agricoltura verticale, ha inaugurato a Cirimido (Como) uno dei più grandi impianti di questo tipo al mondo. La nuova struttura, realizzata all’interno del vivaio Peverelli, si estende su 11.500. 🔗 Leggi su Quicomo.it

