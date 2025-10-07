In provincia di Como uno dei più grandi impianti di agricoltura verticale al mondo
Un progetto hi-tech nel verde della Brianza. Planet Farms, azienda milanese leader nel settore dell’agricoltura verticale, ha inaugurato a Cirimido (Como) uno dei più grandi impianti di questo tipo al mondo. La nuova struttura, realizzata all’interno del vivaio Peverelli, si estende su 11.500. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Turista esce per un’escursione nei boschi in provincia di Como e muore: recuperato il corpo
Notte di incidenti a Como e provincia: gravi schianti a Tremezzina e Como, coinvolti anche giovanissimi
Como e provincia, notte di alcol e violenza: sei ambulanze per intossicazioni etiliche, investita una 12enne
La #primapagina de @laprovinciadicomo di #martedì7ottobre2025 E le altre, con l'inserto #Diogene, sono qui: https://laprovinciadicomo.it/newspaper/landing/v0/… - X Vai su X
Canzo (CO), attività di prevenzione della Polizia di Stato di Como in provincia, organizzati servizi di controllo del territorio. Leggi qui l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/295768e39dfbb11bb386532315/ - facebook.com Vai su Facebook