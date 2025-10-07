In pronto soccorso per infarto i medici trovano un tappo di bottiglia
Un caso “singolare ma non unico” è avvenuto all’ospedale dei Pellegrini di Napoli dove i sanitari hanno soccorso un uomo che lamentava un dolore toracico persistente e intenso. In prima battuta, come da protocollo, i medici hanno trattato il caso come un sospetto infarto ma elettrocardiogramma ed. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: pronto - soccorso
Caldo estremo a Ferragosto, oltre 550 pazienti nei pronto soccorso: i dati del Ferrarese
Identificato, dopo 6 giorni in pronto soccorso e la protesta: “Ho querelato Saltamartini”
Malore dopo la discoteca. Diciannovenne in gravi condizioni portato al pronto soccorso
Si è presentato due volte al pronto soccorso con mal di testa e brividi, ma i medici lo hanno rimandato a casa: due giorni dopo è morto, senza che fosse stata identificata la causa della sua malattia. I medici avevano interpretato i suoi disturbi come i segni di un - facebook.com Vai su Facebook
Dolores Dori (44 anni), la figlia della “Regina dei Sinti” di Pistoia muore il 2 ottobre con tre colpi di pistola. Viene scaricata come un sacco di immondizia davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desenzano da un’auto con targa falsa. Oggi vengono arrestat - X Vai su X
Napoli, temeva di avere un infarto ma era un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago - A Napoli un uomo teme un infarto: i medici trovano un tappo di bottiglia nell’esofago. Secondo msn.com
Braccialetti anti-aggressione nei pronto soccorso: la proposta per proteggere medici e infermieri - Un braccialetto elettronico, non per monitorare un detenuto fuori dal carcare o una persona con divieto di avvicinamento per una denuncia per stalking o molestie, bensì per proteggere il personale ... Come scrive dilei.it