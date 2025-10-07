In pronto soccorso per infarto i medici trovano un tappo di bottiglia

Today.it | 7 ott 2025

Un caso “singolare ma non unico” è avvenuto all’ospedale dei Pellegrini di Napoli dove i sanitari hanno soccorso un uomo che lamentava un dolore toracico persistente e intenso. In prima battuta, come da protocollo, i medici hanno trattato il caso come un sospetto infarto ma elettrocardiogramma ed. 🔗 Leggi su Today.it

Napoli, temeva di avere un infarto ma era un tappo di bottiglia incastrato nell'esofago - A Napoli un uomo teme un infarto: i medici trovano un tappo di bottiglia nell'esofago.

Braccialetti anti-aggressione nei pronto soccorso: la proposta per proteggere medici e infermieri - Un braccialetto elettronico, non per monitorare un detenuto fuori dal carcare o una persona con divieto di avvicinamento per una denuncia per stalking o molestie, bensì per proteggere il personale ...

