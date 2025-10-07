In ospedale per delle perdite Alessandra muore così a 36 anni Una famiglia straziata | Cicatrice indelebile
Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque e una vita intensa tra la famiglia, il lavoro nella gelateria di proprietà e gli affetti più cari. Alessandra Petronio è entrata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo per un’emorragia addominale, ma dopo appena 30 ore è deceduta. Ora la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. La donna si era recata al pronto soccorso nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre, accompagnata dal compagno. Da alcuni giorni lamentava perdite di sangue. All’arrivo era ancora cosciente e in grado di camminare. Tuttavia, poco dopo, ha perso conoscenza ed è stata trasferita d’urgenza in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ospedale - perdite
Il Gruppo Lega denuncia perdite per 16,7 milioni e un patrimonio eroso ad Alessandria: “Giunta senza basi solide per teatro ed ex ospedale militare”. Scopri di più su Alessandria today. - facebook.com Vai su Facebook
Alessandra Petronio muore in ospedale dopo un’emorragia al ventre: «Ciao tempesta» - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l’amore per i suoi cari. Secondo msn.com
Alessandra Petronio muore in ospedale dopo un’emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Ciao tempesta» - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l’amore per i suoi cari. Segnala msn.com