In ospedale per delle perdite Alessandra muore così a 36 anni Una famiglia straziata | Cicatrice indelebile

Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque e una vita intensa tra la famiglia, il lavoro nella gelateria di proprietà e gli affetti più cari. Alessandra Petronio è entrata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo per un’emorragia addominale, ma dopo appena 30 ore è deceduta. Ora la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. La donna si era recata al pronto soccorso nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre, accompagnata dal compagno. Da alcuni giorni lamentava perdite di sangue. All’arrivo era ancora cosciente e in grado di camminare. Tuttavia, poco dopo, ha perso conoscenza ed è stata trasferita d’urgenza in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

