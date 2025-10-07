In Onda una triste trasmissione televisiva una trappola Lo dice Francesca Albanese
Continua il caso Francesca Albanese – In Onda. Dopo l’improvviso abbandono del talk domenica sera, la relatrice speciale all’Onu per i territori palestinesi occupati ha commentato l’episodio nel podcast Tintoria a cui ha preso parte proprio la sera stessa. Era questo, infatti, l’appuntamento per cui la Albanese si è affrettata a lasciare In Onda. E se il conduttore Luca Telese ha voluto subito difendere e giustificare l’uscita di scena della giurista, confermando l’impegno già preso, la Albanese ha usato toni ben diversi per il talk di La7: Ho commesso l’errore di andare in un’altra triste trasmissione televisiva, quelle solite trappole in cui se non si fa la zuffa non si è contenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
