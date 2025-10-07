Lang non gioca mai e il Mondiale è alle porte. Resterà al Napoli o partirà a gennaio? Lang manifesta malcontento. Scrive il portale olandese Soccer News: “Il Napoli ha vinto domenica 2-1 contro il Genoa. Dopo uno dei gol, Lang ha deciso di restare sorprendentemente in disparte, continuando il riscaldamento invece di festeggiare con i compagni. Juan Jesus lo ha comunque portato con sé nei festeggiamenti, ma secondo i media italiani si tratta di un segnale importante. Sembra chiaro che Lang non si senta parte integrante del progetto di Antonio Conte. Al momento ci sono poche prospettive a Napoli, quindi un addio lampo non è da escludere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

In Olanda colpiti dalla non esultanza di Lang, potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio