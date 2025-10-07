In occasione dei 100 anni del Cinema Castello proiezione speciale del film Anemos
Anemos inizia ai giorni nostri: una madre rimane spiazzata dai dubbi del suo piccolo figlio sul mistero della vita e su chi l’ha creata: “Se esiste dio perché non si cura della sua creatura?”. La giovane madre non sa dare risposte anche perché, forse, lei stessa non si è mai posta queste domande. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: occasione - anni
Il Regno Unito abbassa l’età per votare a 16 anni, ecco perché potrebbe essere l’occasione per riavvicinare i giovani alla politica
Anzio in lutto per la morte di Tony Magliozzi: in occasione dei funerali tutti fermi anche in porto per rendere omaggio al pescatore morto a 68 anni
“Dormire fuori a 11 anni?” Sui social è dibattito acceso tra esperti e famiglie. Interviene il pedagogista: “Attaccamento eccessivo, estate occasione di autonomia”
In occasione dei 75 anni dalla fondazione, il Diporto Velico Veneziano, promuove un programma di incontri culturali rivolto ai soci e a tutta la Comunità del territorio che abbraccia la nostra sede. Gli incontri si terranno nella Saletta affacciata sul chiostro d - facebook.com Vai su Facebook
Sotterraneo compie 20 anni! Per l'occasione, il collettivo presenta al Teatro Studio Melato una panoramica composta da diversi formati: spettacoli, talk e performance a cavallo fra DJ set e teatro. Scopri tutti gli appuntamenti http://bit.ly/ventanni_di_sotterrane - X Vai su X
Camilleri compie 100 anni, l'evento alla Casa del Cinema - I l 6 settembre ricorrono i 100 anni di Andrea Camilleri e Roma lo celebra alla Casa del Cinema a Villa Borghese. Come scrive romatoday.it
Rende celebra i 100 anni del cinema Santa Chiara con un evento da red carpet - Il cinema Santa Chiara torna a brillare: a dicembre una grande festa per il suo centenario con un protagonista del mondo del cinema. Riporta cosenzachannel.it