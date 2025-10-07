In lotta contro la desertificazione Due bandi per le imprese di vicinato
Lo Sportello "Più risorse per lo sviluppo", nato dal Comune di San Marcello, poi passato in gestione all’Unione dei Comuni e a cui si è aggiunto Marliana, offre delle opportunità. Sono stati pubblicati due bandi. Il primo prevede un finanziamento di 3000 euro per esercizi di vicinato e sarà aperto dal 20 ottobre. La Regione Toscana sostiene gli esercizi di vicinato nei territori della " Toscana diffusa " (Legge Regionale 112025) per contrastare la desertificazione commerciale nelle aree rurali e periferiche. Del bando saranno beneficiarie le microimprese con attività di commercio al dettaglio (superficie sotto 300 metri quadri), le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa o rilevare esercizio esistente, attività da avviare entro sei mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
