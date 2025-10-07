Lo Sportello "Più risorse per lo sviluppo", nato dal Comune di San Marcello, poi passato in gestione all’Unione dei Comuni e a cui si è aggiunto Marliana, offre delle opportunità. Sono stati pubblicati due bandi. Il primo prevede un finanziamento di 3000 euro per esercizi di vicinato e sarà aperto dal 20 ottobre. La Regione Toscana sostiene gli esercizi di vicinato nei territori della " Toscana diffusa " (Legge Regionale 112025) per contrastare la desertificazione commerciale nelle aree rurali e periferiche. Del bando saranno beneficiarie le microimprese con attività di commercio al dettaglio (superficie sotto 300 metri quadri), le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa o rilevare esercizio esistente, attività da avviare entro sei mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In lotta contro la desertificazione. Due bandi per le imprese di vicinato