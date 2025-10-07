In Lombardia arrivano oltre 200 infermieri dall'Uzbekistan Agnoletto | Scapperanno anche loro
L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha annunciato l'arrivo in Lombardia dall'Uzbekistan di oltre 200 infermieri. Vittorio Agnoletto, esponente di Medicina Democratica e docente di Globalizzazione e Politica della Salute all'Università degli Studi di Milano, ha commentato a Fanpage.it: "Una follia, senza interventi strutturali come l'aumento degli stipendi scapperanno anche loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In Lombardia arrivano oltre 200 infermieri dall’Uzbekistan, Agnoletto: “Scapperanno anche loro” - L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha annunciato l'arrivo in Lombardia dall'Uzbekistan di oltre 200 infermieri ... Lo riporta fanpage.it
