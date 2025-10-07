BONITO (Avellino), 7 OTTOBRE 2025 – È finito nuovamente in carcere un uomo di 53 anni di Bonito, accusato di atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex moglie. I Carabinieri della Stazione di Bonito, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Benevento. Dalle indagini è emerso un quadro indiziario grave e coerente con condotte di vessazioni, minacce e appostamenti nei confronti della vittima, nonostante la fine della relazione risalisse a diversi anni fa. L’uomo, tornato in libertà solo da pochi mesi dopo aver scontato una condanna per reati contro la persona, avrebbe ripreso a molestare la ex coniuge con atteggiamenti persecutori e esplicite minacce di morte. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - In Irpinia perseguita l’ex moglie: 53enne arrestato dai Carabinieri