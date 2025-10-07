In giro per Anzio con due coltelli a serramanico | denunciato un uomo

Azio, 7 ottobre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto impatto” nel Comune di Anzio, per gli aspetti di sicurezza urbana e diretto alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori in genere, con particolare riguardo al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Nello specifico, le attività si sono concentrate nei pressi della Stazione Ferroviaria di Lavinio dove i Carabinieri hanno effettuato svariati controlli anche con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it