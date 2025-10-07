In Fiera arriva Astroshow il viaggio nel mondo affascinante dell' astronomia che richiama bambini e ragazzi

Cesenatoday.it | 7 ott 2025

L'8 e il 9 novembre alla fiera di via Dismano arriva Astroshow, la manifestazione dedicata al mondo dell'astronomia, uno spazio creativo e interattivo dove i bambini potranno giocare con la scienza e costruire il proprio pezzo di universo. A partecipare sarà anche l'associazione AstroGen Aps con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

