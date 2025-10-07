In Emilia-Romagna 18% bambini in sovrappeso e 7% obesi | ma il programma regionale porta i primi miglioramenti

Ravennatoday.it | 7 ott 2025

Quasi un terzo delle bambine e dei bambini che hanno partecipato al programma “Bimbi in forma”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la lotta all’obesità infantile, ha mostrato una riduzione significativa dell’indice di massa corporea, e uno su sei è passato a una classe di peso inferiore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

