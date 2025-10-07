In città arrivano le Giornate Fai d' autunno con aperture straordinarie

Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d'Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima.

Dal Viminale a Villa Verdi, arrivano le giornate Fai d'Autunno - La cultura come quella racchiusa da Villa Verdi a Sant'Agata di Villanova sull'Arda, storica residenza dove Giuseppe Verdi visse per oltre 50 anni.

Giornate FAI di Primavera 2025: 750 aperture in 400 città in tutta Italia - Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano le Giornate FAI di Primavera, l'evento che ogni anno apre al pubblico le porte di tesori artistici, storici e paesaggistici diffusi in tutta Italia.