In Città Alta il ricordo delle vittime del 7 ottobre Carnevali | Vite spezzate che meritano giustizia

Bergamonews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. All’alba di martedì, 7 ottobre, l’ Associazione Italia Israele di Bergamo ha scelto di ritrovarsi a Porta San Giacomo, luogo simbolo della città, per ricordare le vittime degli attacchi di Hamas che esattamente due anni fa superarono il confine di Gaza dando inizio a una tragedia che sconvolse Israele e il mondo intero. “Abbiamo scelto l’alba – comunica l’Associazione -, perché fu all’alba che tutto ebbe inizio: un’ora che per noi, da quel giorno, rappresenta insieme la memoria del dolore e la ricerca della luce. Abbiamo scelto Porta San Giacomo, perché è una porta oltre un ponte, oggi sempre aperta, simbolo di incontro e dialogo, di una città che vuole restare un ponte tra i popoli e non un muro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

