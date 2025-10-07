In Campania approvata la legge sulla comunicazione medico-paziente

Il Consiglio Regionale della Campania ha dato il via libera alla legge varato che prevede una formazione articolata ed obbligatoria in tema di comunicazione con il paziente. In pratica tutto il personale sanitario pubblico, afferente ad Aziende Ospedaliere o Territoriali della Campania dovranno integrare le proprie conoscenze tecnico professionali con quelle relazionali. Caso vuole che . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - In Campania approvata la legge sulla comunicazione medico-paziente

