Che il reparto avanzato bianconero fosse rimasto incompiuto dopo il mercato estivo era un dubbio che, ad inizio settembre, ha assalito parecchi, ma che Cristian Shpendi fosse un punto fermo dell’attacco del Cavalluccio tutti lo davano per scontato. Ed invece questa certezza si va via via sgretolando, affondata dalle scelte del tecnico Michele Mignani che nelle ultime gare ha scelto di rinunciare a lui anche quando l’andamento della contesa pretendeva la miglior potenza di fuoco davanti. In campo per tutti i novanta minuti Shpendi è rimasto solamente nelle prime due partite, quelle in cui tra l’altro è andato in gol, a Pescara e in casa contro l’Entella, nelle altre quattro uscite ha sempre guadagnato gli spogliatoi prima del triplice fischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In calo nelle gerarchie di Mignani. Ma il Cesena ha bisogno di Shpendi