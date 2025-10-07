In Calabria storico bis di Occhiuto con Forza Italia primo partito il centrosinistra incassa il ko ma Schlein non molla l' idea del campo largo

Per la prima volta nella sua storia, la Calabria riconferma un presidente di Regione uscente. A centrare il risultato è Roberto Occhiuto. Quella del candidato di centrodestra è stata una vittoria netta sull'avversario del centrosinistra Tridico: i risultati definitivi dicono Occhiuto 57,26% e. 🔗 Leggi su Today.it