In Calabria storico bis di Occhiuto con Forza Italia primo partito il centrosinistra incassa il ko ma Schlein non molla l' idea del campo largo

Per la prima volta nella sua storia, la Calabria riconferma un presidente di Regione uscente. A centrare il risultato è Roberto Occhiuto. Quella del candidato di centrodestra è stata una vittoria netta sull'avversario del centrosinistra Tridico: i risultati definitivi dicono Occhiuto 57,26% e. 🔗 Leggi su Today.it

Roberto Occhiuto vince le elezioni regionali in Calabria: un trionfo storico - Roberto Occhiuto riporta la presidenza della Calabria, conseguendo un significativo trionfo per il centrodestra.

Il trionfo di Occhiuto, in bis storico che dà forza per affrontare i dossier aperti - È una vittoria netta quella del centrodestra in Calabria , che consente a Roberto Occhiuto di conseguire un record personale: diventare il primo presidente di

