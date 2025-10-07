In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto

Firenze, 7 ottobre 2025 – Come pronosticato un po’ da tutti, analisti e osservatori, il Campo Largo ha perso le elezioni regionali anche in Calabria, dopo la sconfitta della settimana scorsa nelle Marche. Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra (côté Forza Italia), che aveva già vinto nel 2021, è stato confermato alla guida della Regione in un’elezione poco partecipata (la volta scorsa votò il 44,35 per cento degli aventi diritto; stavolta il 43,23). A niente è servito candidare Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, già presidente dell’Inps, inventore del reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Calabria ha rivinto Roberto Occhiuto

