In auto con la moglie i figli e 10 chili di eroina | spacciatore fermato alla barriera di Melegnano

Milano, 7 ottobre 2025 – La polizia di Stato ha sequestrato dieci chili di eroina nelle scorse ore al casello autostradale di Melegnano a ridosso della barriera autostradale di Milano Sud. La Squadra mobile di Milano ha trovato la droga nascosta sotto un seggiolino per bambini in un Suv guidato da un quarantenne albanese residente in provincia di Torino, che stava viaggiando in direzione sud, verso l’Autostrada del Sole, assieme alla moglie e ai due figli. L'uomo è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere dal tribunale di Lodi, successivi accertamenti hanno portato al ritrovamento di altri tre chilogrammi di eroina nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

