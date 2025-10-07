In aumento autolesionismo disturbi alimentari e ritirati sociali | ecco un centro diurno per i giovani e le psicopatologie
Un centro dedicato ad adolescenti e giovani in crisi per creare un ‘ponte’ con le famiglie. E' stato inaugurato in occasione della Settimana della salute mentale il nuovo Centro diurno psicopatologia adolescenti ‘La Meridiana’ di Cesena (via Cerchia di Sant’Egidio 2621). Il centro, già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Autolesionismo in aumento, fra maniche lunghe e orli tirati: le risposte alla domanda "Perché lo fai?"
Sono in aumento gli #adolescenti che mettono in atto gesti di autolesionismo e si tagliano: "Non si sentono abbastanza performanti", così l'esperto spiega i numeri di #Bologna. #salutementale - X Vai su X
Fabrizio Benzoni. . I suicidi sono la seconda causa di morte tra under20 dopo gli incidenti stradali. Aumentano i casi di autolesionismo ma anche di violenza giovali. C’è bisogno di un grosso investimento sulla salute mentale e per questo sosteniamo la campa - facebook.com Vai su Facebook
Disturbi alimentari. In Valle D’Aosta casi in aumento, 54 nuovi pazienti presi in carico nel 2023 - Negli ultimi 3 anni la Regione ha registrato un aumento di accessi del 35% rispetto alla media degli anni precedenti, con un ... Lo riporta quotidianosanita.it
Disturbi alimentari, in Alto Adige aumentano i casi - "Nel 2024, in Alto Adige sono stati trattati complessivamente 652 pazienti con disturbi alimentari, con un aumento del 14% (81 casi) rispetto all'anno precedente. ansa.it scrive