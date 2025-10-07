In aumento autolesionismo disturbi alimentari e ritirati sociali | ecco un centro diurno per i giovani e le psicopatologie

Cesenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro dedicato ad adolescenti e giovani in crisi per creare un ‘ponte’ con le famiglie. E' stato inaugurato in occasione della Settimana della salute mentale il nuovo Centro diurno psicopatologia adolescenti ‘La Meridiana’ di Cesena (via Cerchia di Sant’Egidio 2621). Il centro, già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aumento - autolesionismo

Autolesionismo in aumento, fra maniche lunghe e orli tirati: le risposte alla domanda "Perché lo fai?"

Disturbi alimentari. In Valle D’Aosta casi in aumento, 54 nuovi pazienti presi in carico nel 2023 - Negli ultimi 3 anni la Regione ha registrato un aumento di accessi del 35% rispetto alla media degli anni precedenti, con un ... Lo riporta quotidianosanita.it

Disturbi alimentari, in Alto Adige aumentano i casi - "Nel 2024, in Alto Adige sono stati trattati complessivamente 652 pazienti con disturbi alimentari, con un aumento del 14% (81 casi) rispetto all'anno precedente. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aumento Autolesionismo Disturbi Alimentari