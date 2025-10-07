Milano, 7 ott. (askanews) - ; molto più di una canzone: è un inno alla forza indissolubile degli affetti che continuano a vivere oltre il tempo e lo spazio. Ispirato alla prematura scomparsa di un'amica del cantante, il brano nasce dal dolore, ma sceglie di trasformarlo in luce: il ricordo diventa guida, presenza silenziosa e luminosa, capace di accompagnare il protagonista verso la "strada di casa", intesa come pace interiore. Pur affrontando il tema del lutto, "Le stelle piangono" non si abbandona alla malinconia. Al contrario, celebra la vitalità di chi non c'è più attraverso un pop-rock energico e frizzante, che suona come un invito a non lasciarsi schiacciare dalla nostalgia, ma a custodire il ricordo con affetto e gratitudine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In anteprima il video "Le stelle piangono" degli AlchemicA