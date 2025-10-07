Imprese Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dottor Grandine, azienda di primo piano nella riparazione dei veicoli danneggiati dalla grandine del Gruppo Msa Mizar, annuncia l'apertura dell’hub 5.0 di San Giuliano Milanese. Lo spazio, il primo di diretta gestione di Dottor Grandine, è espressione di un format che supera il tradizionale modello di centro riparativo: un polo di innovazione applicata, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imprese - dottor

imprese dottor grandine apreImprese, Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese - Un polo di innovazione applicata, in cui lo sviluppo di tecnologie innovative di analisi digitale, diagnostica robotizzata e automazione trova diretto impiego nel processo di valutazione e riparazione ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Imprese Dottor Grandine Apre