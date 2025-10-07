Imprenditore gambizzato armi e droga | 8 arresti e perquisizioni anche nel Milanese

L'agguato a un imprenditore, armi e droga. Dalle prime ore della mattina di martedì 7 ottobre è in corso un’imponente operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia che insieme alla provincia ha toccato anche i territori di Bergamo, Verona e, in parallelo, anche Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tentato omicidio e traffico di droga: 8 arresti, nel mirino anche un imprenditore bergamasco - Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari: quattro portate in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Secondo ecodibergamo.it

Montichiari, otto arresti per gli spari all’imprenditore Angelo Ferandi - Un pregiudicato albanese sarebbe l’autore materiale del tentato omicidio, commesso per conto terzi per un ingente debito non saldato. Si legge su msn.com