Imprenditore gambizzato 8 arresti per tentato omicidio e traffico di droga a Brescia Bergamo e Verona

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto arresti e ventitré perquisizioni tra Brescia, Bergamo e Verona per tentato omicidio, traffico di droga e frodi fiscali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

imprenditore gambizzato 8 arresti per tentato omicidio e traffico di droga a brescia bergamo e verona

© Notizie.virgilio.it - Imprenditore gambizzato, 8 arresti per tentato omicidio e traffico di droga a Brescia, Bergamo e Verona

In questa notizia si parla di: imprenditore - gambizzato

Imprenditore gambizzato, armi e droga: 8 arresti e perquisizioni anche nel Milanese

Imprenditore gambizzato, cocaina, anabolizzanti, armi: 8 arresti, perquisizioni nel Veronese

Imprenditore gambizzato, armi e droga: 8 arresti e perquisizioni anche nel Milanese - L'indagine, condotta dai carabinieri e dalla guardia di finanza, coordinata dalla Dda, ha portato in carcere 4 persone e altrettante ai domiciliari. milanotoday.it scrive

Agguato a imprenditore, 8 arresti: movente legato a debito di droga - Un’operazione scattata alle prime luci di oggi ha stretto il cerchio sull’agguato compiuto il 1 marzo del 2024, a Montichiari: i carabinieri del Nucleo ... Segnala pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Imprenditore Gambizzato 8 Arresti