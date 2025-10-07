Impianto fotovoltaico al cimitero
Prosegue il percorso di Montevarchi verso la sostenibilità energetica. Con una determinazione dirigenziale, l’Amministrazione comunale ha approvato la liquidazione dei lavori di rifacimento delle coperture del cimitero comunale, intervento necessario per consentire l’installazione dei nuovi impianti fotovoltaici previsti nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Un progetto, questo, che rientra nella concessione sottoscritta con Energy Montevarchi Srl nel 2023 e successivamente aggiornata nel 2024. Il primo lotto di lavori prevedeva, infatti, proprio l’installazione di pannelli solari sulle coperture del cimitero, per un investimento iniziale di oltre 642 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: impianto - fotovoltaico
Impianto fotovoltaico prende fuoco sul tetto di una casa: incendio nel pomeriggio
Ponzano Veneto, incendio ad un impianto fotovoltaico: vigili del fuoco al lavoro
Bankitalia, nuovo impianto fotovoltaico al centro Menichella
WFW assiste Iberdrola Italia nell’acquisizione di un impianto fotovoltaico in Molise https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/wfw-assiste-iberdrola-italia-nell-acquisizione-un-impianto-fotovoltaico-molise-AHSUWb1C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole2 - X Vai su X
Quindici comuni tra Pisa e Livorno hanno avviato una "Green Community" da 4,3 milioni di euro che, grazie a collaborazioni scientifiche e progetti come un impianto fotovoltaico flottante e nuove ciclovie, mira a integrare sostenibilità ambientale, innovazione a Vai su Facebook
Impianto fotovoltaico al cimitero - Con una determinazione dirigenziale, l’Amministrazione comunale ha approvato la liquidazione ... Si legge su lanazione.it
L’impianto fotovoltaico di PanMeccanica per la sostenibilità - L’impianto fotovoltaico di PanMeccanica da 320 kWp ha garantito 1. Lo riporta energmagazine.it