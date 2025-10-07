Impianto fotovoltaico al cimitero

Prosegue il percorso di Montevarchi verso la sostenibilità energetica. Con una determinazione dirigenziale, l’Amministrazione comunale ha approvato la liquidazione dei lavori di rifacimento delle coperture del cimitero comunale, intervento necessario per consentire l’installazione dei nuovi impianti fotovoltaici previsti nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Un progetto, questo, che rientra nella concessione sottoscritta con Energy Montevarchi Srl nel 2023 e successivamente aggiornata nel 2024. Il primo lotto di lavori prevedeva, infatti, proprio l’installazione di pannelli solari sulle coperture del cimitero, per un investimento iniziale di oltre 642 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

