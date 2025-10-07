Impianto di innevamento? Sì sulla Stelvio

Che inverno sarà? La neve si farà attendere? Quando mancano meno di quattro mesi, ormai, all’avvio dei XXV Giochi olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, la questione è relativa, perché, comunque, fiocchi copiosi o cielo avaro, le gare si dovranno disputare. Vanno letti in quest’ottica i lavori in corso sull’iconica pista Stelvio dove si disputeranno le gare di discesa libera, super-G e combinata alpina maschile, prove simbolo della velocità e del coraggio olimpico. Sulla parte alta del tracciato è stata completata la posa delle condotte di ghisa per il nuovo impianto di innevamento programmato e si prevede che entro la fine del mese saranno ultimati anche i lavori sulla parte bassa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

