Impiantato orecchio bionico su bimbo di 3 anni affetto da sordità | Il piccolo ora sente tutto

Un bimbo di 3 anni e una ragazza di 14 sono stati sottoposti all'impianto di "orecchio bionico", una tecnologia robotica innovativa, e ora sentono tutto. Il Bambino Gesù è il centro di riferimento italiano per la diagnosi della sordità neonatale e per tutte le patologie otologiche complesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
