Impatto devastante sulla Salaria | muore un noto notaio ferito gravemente un altro automobilista

Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquillità della tarda mattinata di martedì 7 ottobre. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la via Salaria, provocando la morte di un uomo e il ferimento grave di un altro. Le prime ricostruzioni parlano di una manovra di sorpasso finita in tragedia, ma le cause restano ancora al vaglio delle autorità. L'impatto e i primi soccorsi. L'urto è stato devastante: la Mercedes, guidata da un 39enne, è andata completamente distrutta nella parte anteriore, mentre l'altra vettura è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza ed eliambulanza, ma per il conducente della Mercedes non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo.

