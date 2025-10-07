Impatto devastante Incidente stradale mortale chiusa la statale Soccorsi al lavoro per ore

Un violento impatto tra due automobili ha provocato la morte di un uomo e il ferimento grave di un altro, nella tarda mattinata di martedì 7 ottobre. L’incidente è avvenuto lungo via Salaria e ha visto coinvolte una Mercedes, condotta da un 39enne, e un’altra vettura guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente durante una manovra di sorpasso, anche se le cause esatte restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine. >> “Caterina, mio figlio.”. E l’ospite finisce in lacrime nella confessione a Balivo. Lei colpita e dispiaciuta: “No, povera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it