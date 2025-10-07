Impallomeni su Leao | Lo aspettiamo ancora e non esplode

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao sta venendo molto criticato dopo la sua brutta prestazione in Juventus-Milan. Questa volta è il turno di Stefano Impallomeni sulle frequenze di 'TMW Radio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

impallomeni su leao lo aspettiamo ancora e non esplode

© Pianetamilan.it - Impallomeni su Leao: “Lo aspettiamo ancora e non esplode”

In questa notizia si parla di: impallomeni - leao

Milan, Impallomeni: “Leao? Con Allegri ultimo treno. Se sbaglierà …”

impallomeni leao aspettiamo esplodeImpallomeni su Leao: “Lo aspettiamo ancora e non esplode” - Questa volta è il turno di Stefano Impallomeni sulle frequenze di 'TMW Radio' ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Impallomeni Leao Aspettiamo Esplode